"Влажно стало, богохульница": Марьяна Ро разделась для пикантного фото

Российская блогерша Марьяна Ро показала пикантные кадры, которые вызвали у подписчиков очень неоднозначную реакцию.
Российская блогер и певица Марьяна Ро поедлилась фото в белье.
Марьяна Ро засветилась на откровенном фото в своем Instagram.
"I’m your babushka", - пишет Марьяна Ро в подписи ( Я твоя бабушка)
На фото, которые опубликовала Марьяна Ро, она позирует в косынке, спортивной курточке и черном облегающем боди, которое позволяет оценить ее нежные женские формы и упругие ягодицы.
Под другим фото Марьяна Ро устроила рекламу салона красоты, или маникюра, в который она ходит.
Поклонники оценили откровенность фото Марьяны Ро.
"ууууу сис влажно стало"
"Боже... ты потрясающая", "Че, раз на раз хочешь, да?", "Капец, сколько я еще буду восхищаться твоей красотой? Ты стала моим кумиром навеки"
"Ля какая богохульница) это же не по христиански"
"Огонь", "Зайка, ты просто топ", "Тебе очень идет боди"
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