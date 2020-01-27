Голая Наоми Кэмпбелл украсила новую коллекцию знаменитой дизайнерки

Наоми Кэмпбелл / JR for TIME

Модель Наоми Кэмпбелл полностью разделась ради показа Vivienne Westwood SS20.

В 2020 году Наоми Кэмпбелл примерила совершенно голый наряд для показа Вивьен Вествуд, пишет 10magazine.

Наоми Кэмбел неожиданно полностью разделась, чтобы выступить изюминкой коллекции знаменитой Вивьен Вествуд, которая одной из первых поспешила представить новую коллекцию в 2020 году.

На фото, которые уже есть в сети Наоми Кэмпбелл позирует с Вивьен - она в сером платье, задрав подол выше бедра, игриво соблазняя зрителей, а Вивьен в розовом платье - облокотилась на стену.

На другом фото Наоми позирует сама - в красном платье с шикарным декольте и в белых перчатках.

На третьем фото Наоми Кэмпбелл стоит совершенно голая вполоборота, на шпильках и в чудной черной шляпе, бесстыже демонстрируя не только аппетитные ягодицы, но и сочную грудь с возбужденными сосками.

Наоми Кэмпбелл / viviennewestwood.com Juergen Teller

Наоми Кэмпбелл и Вивиьен Вествуд / viviennewestwood.com Juergen Teller

Наоми Кэмпбелл / viviennewestwood.com Juergen Teller

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