"Жопа видна": Нюша завела откровенным фото в наряде с дырочками

Нюша / Instagram

Российская певица Анна Владимировна Шурочкина, которая выступает под псевдонимом Нюша, провоцирует поклонников очень горячим фото в купальнике с дырочками в самых невероятных местах.

"Этот город не спит, дразнит твой аппетит", - пишет Нюша под фото.

На фото Нюша позирует в черном слитном купальнике оттопырив попку, и выгнув спину, так что, даже те, кто не обратят внимание на дырочки в куальнике не смогу пройти мимо засвеченной аппетитной попки, которой откровенно хвастается певица.

Нюша опубликовала сразу 2 фото - на одном она смотри прямо в объектив, а на а другом запрокинула голову, выпячивая сочную грудь и ягодицы.

Нюша / Instagram

Нюша / Instagram

Поклонники не смогли спокойно смотреть на то, как Нюша сексуально позирует, и завалили ее комплиментами.

"что за красота а? ты всегда вдохновляешь меня", "Это кажется вы всех дразните", "Жопа видная", "Ну намекни хотя бы, в этом месяце трек будет или нет", "Афигенная попка. Сладкая, жгучая", "Сколько мне ещё повторять слова о том, насколько ты шикарна", "В отличной форме,безумно красивая, мой ангел земной", "Тут не похожа на себя ", - пишут в комментариях.

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