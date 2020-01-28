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"Вульгарщина": Мисс-Украина топлес показала провокационное фото

28 января 2020, 06:34

Украинская супермодель Леонила Гузь показала октрвенные фото из свежей фотосессии.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Леонила Гузь, Мисс-Украина 2018, опубликовала провокационные фото с голой попой и грудью.

Украинская модель Леонила Гузь показала сексуальные фото в Instagram.

"Какая ?1,2 или 3?", - игриво поинтересовалась Леонила в подписи к фото.

На снимках Леонила позирует в тоненьких трусиках и такой же облегающей кофточке с очень глубоким декольте.она открывает живот, спину, ягодицы и бедра. Тем не менее, она прицепила тоненькую шаль-сеточку на бедра, которая может сыграть рольколготок-сеточек. На первом фото она стоит лицом к фотографа с дерзким выражения лица, на втором поворачивается уже боком и смотрит загаддочно. А на третьем фото повернулась спиной и сняла лишнюю кофточку, обнажив шикарную грудб

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

На другом отдельном фото, которое для нее также сделал Максим Горбунов, Леонила Гузь позирует в прозрачных колготах, черных трусиках и кружевном лифчике, которые идеально подчеркивают тоненькую фигурку Леонилы и ее округлые аппетитные формы.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг, и массово признались девушке в любви о обожании.

"Очевидно же, что лайк за фото 3", "Прекарасна", "Ну всё телеграм каналы , снова будут забиты новостями", "Красоточка наша", "Конечно, 3 - горячо", "Если лицо важно то первая...там ", "Секси", "3 - вульгарщина)", "3 агонь. Но только не надо делать голубые/синие тени. Отдает 80-90ми", - пишут в комментариях.

Ранее Нюша завела откровенным фото в наряде с дырочками

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