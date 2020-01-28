"Жизнь без Б": Иринна Шейк впервые высказалась о Брэдли Куперу

Ирина Шейк / instagram.com/IrinaShayk/

Мать ребенка Брэдли Купера Ирина Шейк впервые официально высказалась об их расставании.

Модель Ирина Шейк заявила в интервью британского Vogue, что в отношениях с Купером было и хороше и плохое.

"Я думаю, что в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — это просто природа человека. Два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без "Б" — это новая почва", - обьяснила Ирина Шейк.

Ирина Шейк / Instagram

"У меня сильная личность, и я определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика", — добавила Шейк.

Ирина Шейк / Instagram

Еще в июле 2019 в расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера обвинили Леди Гагу, с которой Купер снимался в фильме Звезла Родилась.

После этого Леди Гага и ее близкие не раз подтверждали, что у них с Брэдли Купером ничего не было, актер лишь дал какие-то непонятные намеки.