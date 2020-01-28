"Красивая попка": Maruv показала пошленькие фото с отдыха

Maruv / Instagram

Певица Maruv завела поклонников горячими фото с пляжа на Бали. Певица откровенно попозировала на нескольких фото в своем черном купальнике, продемонстрировав шикарную фигуру, и все ее достоинства.

Maruv показала горячие фото с Бали в Instagram.

"Флюиды Бали", подписала Maruv фото со своим мужем Александром.

На снимках Марув и Александр мило обнимаются и целуются, а на третьем - Марув оттопыривает попу, позируя в бассейне и делая при этом лицо "уточкой".

При этом, в сторис Марув намного больше классных фото. Например, там есть фото с вечернего купания в бассейне - девушка похвасталась стными ножками, и продемонстрировала свой купальник со всех сторон.

К слову, наряд очень удобный - в районе бедер сделана шнуровка, которая регулирует размер открытость купальника.

Поклонники пришли в дикий восторг от Марув и забросали ее комплиментами.

"Красивая попка",

"Какая красавица!", "Сладость", "Фотография , но угораю с мужчины на 2 плане на 2 фотографии", "Такая чистая добродушная девушка. А шоу делаете",

"Анечка, ты такая хорошенькая, миленькая, красотка", "Милаши", "Ты с Сашкой просто классные".

Ранее сеть взбудоражило то, как Ксения Собчак раздвинула ноги на новом шоу, и что при этом показала.