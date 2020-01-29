"Что написано под грудью?": Рита Дактора топлес взбудоражила сеть

Рита Дакота / Instagram

Рита Дакота в присущем ей непосредственном стиле показала голую грудь и свои татуировки.

Рита Дакота снялась топлес в Instagram.

Подтвержденный

""Жалею о татуировках.." Часто слышу это от своих татуированных подруг. Стала бы я так забиваться, если бы можно было вернуть время назад? Нет, 100% нет. Иногда мне так хочется красивого "чистого" женского тела. Хочется пестрое платье, которые я не ношу, потому что по цветовой гамме не сочетается с цветным рукавом. Но жалею ли я? Нет, не жалею. Это как книга жизни, как опыт, как принятые когда-то "неверные" решения, которые привели меня в "верные" процессы. Я не промеряла бы их ни на что. Не жалею о татуировках, не жалею о браке с Соколовским, не жалею об ошибках, о косяках, ни о чем не жалею.Хотела бы я, чтобы Мия забилась? Нет. Смогу ли ее убедить не делать татух? Пфффф. Татуированная мать, запрещающая татухи дочке? Бугага)) Пусть забивается, пусть перекрывает другими татухами неудачные портаки, и жалеет о них ещё больше. Пусть потом всю жизнь носит однотонное, как дура (как мама). Любой опыт прекрасен. Лучшее, что мы можем сделать в любой сомнительной ситуации - это вывод. Обожаю свои выводы. Буду ли ещё набивать? 100% . А вы как относитесь к татуировкам? И есть ли у вас/ ваших знакомых татухи, о которых вы/они жалеете?", - пишет Рита Дакота .

При этом Рита Дакота позирует на фото топлес в полуоборота, прикрыв и поддерживая руками пышную грудь. На фото таким образом попала надпись под грудью и тату песочных часов на руке.

Рита по пояс в воде, и мотнула головой, так что пряди красиво разлетелись, и одна из них перекрыла ее глаза.

Рита Дакота / Instagram

Поклонники пришли в восторг от фото Риты, и начали активно отвечать на ее вопрос. Многие действительно довольные, а некоторые пишут, что не делали, или что недовольны тем, что есть.

"Что написано под Грудью?",

"Вы нереальная, а пестрое можно и под тату подобрать, потому что вам все подойдет"

"Очень карсивая фотграфия", "Красивые тату",

"Рита, у Вас тату органично как-то смотрится!..У меня нет, и не хотелось никогда",

"Тату просто класс, такую же хочу",

"Такая секси", "Шикарно",

"Секси", "Это тест на возраст. У меня нет тату, и мне больше 30", "У меня и моих знакомых тоже нету",

Нет, не жалею, на весь лобок татушка", "Свой опыт и правильные выводы с него, эт важно", "Себе бы не стала делать. Люблю чистое тело", "Обожаю тату, невозможно остановиться",

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