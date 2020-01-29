  1. Главная
  3. Stars

"Сесть мужику на лицо": звезда Вечернего Квартала разделась на пикантном фото

29 января 2020, 09:22

Пока Вечерний Квартал отдыхает на каникулах, актрисы безудержно делятся пикантными фото, и сводят с ума поклонников голыми формами.

Товстолес Лера
Товстолес Лера / Instagram

Актриса и модель Товстолес Лера показала откровенные фото и новое сексуальное белье от Victoria's Secret.

Товстолес Лера разделдась до белья и сверкнула грудью в крошечной комбинации в Instagram.

"О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕВУШКИ ? Сесть мужику на лицо и закрыть ему рот. Сори. Но мы должны быть Boss-Bitch, чтобы быть на высоте) и вообще бороться за своё право быть любимыми и важными в этом мире. Никто кроме вас не установит допустимые границы и тд. Сейчас быть слабой женщиной преступление, это наше время, Дамы!А ещё классно выглядеть для себя!Нашла новый брэндовый магазин одежды, их страничка не раскручена, но работают они давно. Низкие цены и большой выбор одежды, белья, сумок, обуви. Зацени мой гольф от Massimo dutti и белье от Victoria's Secret. Прекрасный Расковский Юрий сделал эти секси фотки ) Какая фотка нравится больше всего ? 1? 2? 3? 4?", - пишет Товстолес.

На 4 фото она соблазнительно позирует, постепенно раздеваясь, так что получается стриптиз-фотосет.

На последних 2 фото Товстолес позирует в лифчике и трусиках-ниточках, которые видны под спущенными штанами. Так что поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Товстолес, плаского живота и соблазнительных форм.

  • Товстолес Лера Instagram
  • Товстолес Лера Instagram
  • Товстолес Лера Instagram
  • Товстолес Лера Instagram
  • Товстолес Лера Instagram

Многие написали, что ожидали на последнем фото увидеть Товстолес без всего лишнего.

"Тут явно не хватает седьмой фотки!","Все замечательные", "Каждый раз смотрю фотки и не могу понять, то ли есть грудь то ли нет", "Ах, ты дерзкая какая. Ну вообще-то это самый лёгкий и приметивный способ. Чтобы достичь высоты надо что то более интеллектуальное придумать", "5-ая...буду банален", "Думала, на 5й фотке ты только в белье будешь", "Мне все нравится... Пожалуй, самое эффектное - третье", "На 5-й классно волосы получились, я на них залипла. Но я же женщина", "Стильная и сильная", - пишут в комментариях.

Ранее Рита Дактора топлес взбудоражила сеть откровенным фото

Вечерний квартал новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Сесть мужику на лицо": звезда Вечернего Квартала разделась на пикантном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:00
Гороскоп на 29 января всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности
09:58
"Какого х*я!" Советник Зеленского возмутился из-за цен на газ в январе
09:55
Коби Брайанта назвали насильником: MeToo публично опозорилось
09:53
"Совсем кукуха у старого бандеровца съехала": в России вой из-за слов Кравчука о Гитлере
09:25
В Киеве на глазах у детей с особой жестокостью расправились с собакой: что грозит убийце
09:22
"Сесть мужику на лицо": звезда Вечернего Квартала разделась на пикантном фото Фото
09:16
"Танька мазохист, дали подсрачников дуре": в Сети советуют Черновол "не бычковать"
08:56
Сеть покорила еще более "озлобленная" наследница  Grumpy Cat - фото
08:47
Почему Порошенко агрессивно набрасывается на Зеленского мнение
08:34
Благодатные объятия русского мира: 40 тысяч граждан Сирии за день стали беженцами
08:30
Триллер и гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан - Торино Видео
08:03
Чат с романтичным дуэтом Alyosha & Vlad Darwin
08:01
Дадут новую должность: в России предложили лишить Путина поста президента
07:32
Влиятельный американский таблоид опозорился из-за столицы Украины
07:15
"Что написано под грудью?": Рита Дактора топлес взбудоражила сеть
07:08
Смертельный коронавирус: число жертв и зараженных снова возросло
07:02
Доллар вернется к 29: как коронавирус повлияет на Украину мнение
06:47
Как выглядеть моложе: визажисты поделились лайфхаками
06:36
Голову запустил – горе пригласил: как волосы влияют на счастье женщины
06:16
"Яркий роман и свадьба": трем знакам Зодиака насулили фарт в любви Видео
05:49
Маникюр 2020: нежный маникюр омбре и красивые ногти градиент фото Фото Видео
05:23
Магнитные бури сегодня-завтра раздраконят нервы – что делать Видео
04:52
Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев
04:15
Политолог объяснил, почему Козак для Украины намного опаснее Суркова Видео
03:44
Настоящий враг Украины: в Миротворец добавили жгучую российскую порнозвезду - фото Фото
03:01
Коронавирус в Китае серьезно ударит по производству Apple
02:10
"Троянский конь": политолог предупредил о коварстве нового кремлевского куратора "ЛДНР"
01:36
Нашла выход: чемпионку мира благодаря сексу оправдали за допинг
01:05
Горячие фото сотрудницы комитета Госдумы РФ взбудоражили сеть Фото
00:55
Ученые перечислили полезные свойства какао
00:38
Угроза цунами: у берегов Кубы и Ямайки зафиксировано мощное землетрясение
00:19
29 января – какой сегодня праздник: что делать в Петров день, приметы
28 января, вторник
23:59
Кремль назначил нового куратора в аннексированном Крыму
23:57
Смерть Коби Брайанта: найдены тела всех погибших
23:40
Ельченко раскритиковал действия оккупантов в Крыму и призвал США расширить санкции
23:37
Барселона не смогла подписать воспитанника Реала
23:35
Экс-депутат Черновол перелезла через забор ГБР и устроила дебош Видео
23:30
Пламенные чувства: мужчина в магазине облил бензином и поджег экс-жену - видео 18+ Видео
23:20
Форсаж 9: дата выхода и трейлер Видео
23:11
Накормили обещаниями: Гончарук похвастался визитками инвесторов, а не контрактами
23:09
Еврокомиссар припугнул Украину отсутствием инвесторов из-за коррупции Видео
23:08
Экс-игрок Шахтера продлил контракт с европейским грандом
23:00
Наконец-то дождались: выяснилось, за что в ПАСЕ похвалили Украину
22:38
ВАКС посадил за решетку соратника Януковича - в чем обвиняют
22:36
Карпаты могут получить нового сенсационного руководителя Видео
22:30
Одруження наосліп 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 28-01-2020 Видео
22:25
"Я - это не я, Володя - не Володя": дуэт Кролики пожаловался на фейк с их гастролями в Крыму
22:05
Посидели с огоньком: мужчина в запое поджег пенис своему собутыльнику
22:01
Новые санкции ЕС против России: реакция МИД Украины
21:48
Джентльмен удачи: Емельяненко прокомментировал свой пьяный дебош
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять