"Сесть мужику на лицо": звезда Вечернего Квартала разделась на пикантном фото

Товстолес Лера / Instagram

Актриса и модель Товстолес Лера показала откровенные фото и новое сексуальное белье от Victoria's Secret.

Товстолес Лера разделдась до белья и сверкнула грудью в крошечной комбинации в Instagram.

"О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕВУШКИ ? Сесть мужику на лицо и закрыть ему рот. Сори. Но мы должны быть Boss-Bitch, чтобы быть на высоте) и вообще бороться за своё право быть любимыми и важными в этом мире. Никто кроме вас не установит допустимые границы и тд. Сейчас быть слабой женщиной преступление, это наше время, Дамы!А ещё классно выглядеть для себя!Нашла новый брэндовый магазин одежды, их страничка не раскручена, но работают они давно. Низкие цены и большой выбор одежды, белья, сумок, обуви. Зацени мой гольф от Massimo dutti и белье от Victoria's Secret. Прекрасный Расковский Юрий сделал эти секси фотки ) Какая фотка нравится больше всего ? 1? 2? 3? 4?", - пишет Товстолес.

На 4 фото она соблазнительно позирует, постепенно раздеваясь, так что получается стриптиз-фотосет.

На последних 2 фото Товстолес позирует в лифчике и трусиках-ниточках, которые видны под спущенными штанами. Так что поклонники пришли в восторг от стройной фигуры Товстолес, плаского живота и соблазнительных форм.

Многие написали, что ожидали на последнем фото увидеть Товстолес без всего лишнего.

"Тут явно не хватает седьмой фотки!","Все замечательные", "Каждый раз смотрю фотки и не могу понять, то ли есть грудь то ли нет", "Ах, ты дерзкая какая. Ну вообще-то это самый лёгкий и приметивный способ. Чтобы достичь высоты надо что то более интеллектуальное придумать", "5-ая...буду банален", "Думала, на 5й фотке ты только в белье будешь", "Мне все нравится... Пожалуй, самое эффектное - третье", "На 5-й классно волосы получились, я на них залипла. Но я же женщина", "Стильная и сильная", - пишут в комментариях.

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