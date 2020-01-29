"Как горячие пирожки": Волочкова вывалила грудь на пикантном фото

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась приближающейся свадьбой и засветилась на обложке Комсомольской правды со своей немалой грудью.

Интимными достижениями Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram.

"Ловите и обложку номер 2. Уже в продаже, но разлетается, как горячие пирожки, успейте купить.". - хвалится Анастасия Волочкова.

На фото Волочкова отказалась наконец-то от розовых бикини, и примерила белый брючный костюм, причем, судя по выступающей груди, возможно на голое тело, или просто с очень эффектным бельем. Результатом стало впечатление, будто огромный бюст Волочковой вот-вот выпрыгнет из костюма и даже журнала.

Анастасия Волочкова / Instagram

Кроме того, перед этим Волочкова похвалилась обложкой для номера Теленедели - на нем она выглядит поскромнее.

"А вот и моя первая обложка этого года 2020. Живу в счастье и гармонии.", - пишет Волочкова.

На фото она позирует в блестящем платье без белья - голая спина это демонстрирует в полной мере, и повернувшись вполоборота к зрителю.

Анастасия Волочкова / Instagram

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