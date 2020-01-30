"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото

Украинская певица Настя Каменских, поделилась новым горячи фото с отдыха, и спровоциоровала массовые инфаракты у поклонников, которые залюбовались ее горячей фигурой.
Украинская поп-певица и судья Х-Фактора и Голоса Країни Настя Каменских показала горячее фото в белом купальнике, на котором показала все свои достоинства крупным планом.
Настя Каменских поделилась откровенным фото в Instagram
"Just sun, ocean & me. Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", - пишет Настя Каменских
На фото Настя позирует на фоне накрытия с лежаками на пляже в белом бикини с распущенными развевающимися волосами.
Удачный ракурс позволяет в полной мере оценить шикарную грудь Насти, ее стройную фигуру и тонкую талию. Каменских позирует в полный рост, так что от ее длинных ног поклонники начали массово сходить с ума и забрасывать певицу комплиментами.
В комментариях фанаты Насти Каменских поделились не только своими впечатлениями и комплиментами, но и не смогли не пошутить об отношениях Насти и Потапа.
"Жара", "Просто красотка", "Супер форма!!!!!", "О! опять Настя в труселях!", "Загар красиво лёг", "Самая красивая!!!", "Хорошая", "Анализировать тут можно только секси трусы", "Оу май гуд", "Красунечка", "Ниче так пилотка)", "Мне кажется. Потап гоняет на эти фотки", "Ты всегда божественная", "Идеальная", - пишут в комментариях.
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