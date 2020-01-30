  1. Главная
  3. Stars

"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото

30 января 2020, 03:27

Украинская певица Настя Каменских, поделилась новым горячи фото с отдыха, и спровоциоровала массовые инфаракты у поклонников, которые залюбовались ее горячей фигурой.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская поп-певица и судья Х-Фактора и Голоса Країни Настя Каменских показала горячее фото в белом купальнике, на котором показала все свои достоинства крупным планом.

Настя Каменских поделилась откровенным фото в Instagram

"Just sun, ocean & me. Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", - пишет Настя Каменских

На фото Настя позирует на фоне накрытия с лежаками на пляже в белом бикини с распущенными развевающимися волосами.

Удачный ракурс позволяет в полной мере оценить шикарную грудь Насти, ее стройную фигуру и тонкую талию. Каменских позирует в полный рост, так что от ее длинных ног поклонники начали массово сходить с ума и забрасывать певицу комплиментами.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

В комментариях фанаты Насти Каменских поделились не только своими впечатлениями и комплиментами, но и не смогли не пошутить об отношениях Насти и Потапа.

"Жара", "Просто красотка", "Супер форма!!!!!", "О! опять Настя в труселях!", "Загар красиво лёг", "Самая красивая!!!", "Хорошая", "Анализировать тут можно только секси трусы", "Оу май гуд", "Красунечка", "Ниче так пилотка)", "Мне кажется. Потап гоняет на эти фотки", "Ты всегда божественная", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась обложкой популярного глянца со своим пикантным фото

Настя Каменских новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:09
Женские стрижки на средние волосы 2020 – самые жаркие тренды года фото
03:40
Фейерверк чувств: топ-3 позы для секса, которые точно приведут к оргазму
03:27
"Жара, секси трусы": Настя Каменских взбудоражила интимным фото
03:02
Историк рассказал о величайшей трагедии России
02:19
Открытые ворота: эксперт рассказала, стоит ли заниматься сексом после первого свидания
01:55
"Ню с раздвинутой попой": Светлана Бондарчук без белья завела откровенным фото
01:37
Эксперты развенчали мифы о самых популярных правилах ЗОЖ
00:55
"Отрекся от деда": в РФ брызжут ядом из-за попытки Зеленского "очернить общую историю"
00:19
30 января – какой сегодня праздник: что делать в Антонов день Видео
00:02
Эффектный гол в видеообзоре матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Видео
00:00
Минимизировать ущерб: Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
29 января, среда
23:47
Минкульт щедро отсыпал денег "правым" на молодежные движения - СМИ
23:26
План Путина: в РФ избавят от экзамена по русскому для жаждущих паспортов украинцев
23:20
В ПАСЕ придумали новое наказание для стран-нарушителей - что изменится
22:46
В Слуге народа рассказали, кого и как слушает фракция в Раде Видео
22:45
Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020 Видео
22:42
С вещами на выход: политолог спрогнозировал, кого "попрут" из Кабмина
22:25
Давил и вмешивался: Шокин "накапал" в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена
22:12
"Малая Россия": итальянский ведущий ответил на претензии Украины Видео
21:54
Гончарук рассказал, что будет с руководством Укрзализныци после увольнения Кравцова
21:33
У Кучмы рассказали, как удалось договориться с боевиками "Л/ДНР" по пропавшим без вести
21:33
"Нужно бороться одновременно": Вакарчук назвал врагов Украины
21:15
"Это мой брат": Усман не хочет драться с Нурмагомедовым
21:14
Новые антироссийские санкции: США прижали миньонов России в Крыму
21:04
"Их будет не хватать": Европарламент принял важное решение о Brexit
20:48
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений
20:47
Звезды Баварии подрались на тренировке
20:36
Оскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемонии
20:31
Выборы в Раду: социологи выяснили, какие партии пользуются поддержкой украинцев
20:25
VAR в УПЛ: стал известен первый матч, в котором задействуют систему
20:17
Психология киллера: Уайлдер рассказал о настрое на бой с Фьюри
20:04
Жуткий коронавирус из Китая обнаружен еще в одной стране Видео
19:50
Масвидаль хочет сразится с Усманом, а затем - с Макгрегором
19:35
Экс-глава Укрзализныци получит нехилую компенсацию за увольнение - названа сумма
19:30
В росСМИ рассказали о новой согласованной точке разведения сил на Донбассе
19:30
Маникюр 2020 минимализм: модные точки на ногтях, полоски и квадраты фото Фото
19:15
Джошуа хочет сразится с Усиком в 2020 году
19:10
Визит Помпео в Киев: эксперт объяснила, при чем здесь Трамп
19:07
Манчестер Юнайтед согласовал звездный трансфер
18:57
Украинский футболист перешел в другой европейский клуб
18:46
Рейес рассказал о сильной стороне Джонса
18:41
ВОЗ созывает экстренное заседание: названа дата
18:35
Евровидение 2020 Украине назначили день выступления
18:31
Украинский голкипер перебрался в зарубежный клуб
18:27
Документов нет: в Офисе президента не нашли заявления Гончарука об отставке - фото
18:23
Соперник сборной Украины перебрался в чемпионат Англии
18:08
В ПАСЕ "подложили свинью" Украине: что случилось
17:59
Китайский коронавирус: в СНБО рассказали об украинцах в Китае Видео
17:53
На Днепропетровщине мужчина нашел пакет с долларами и сам отдал их Видео
17:52
Арсенал подписал альтернативу Матвиенко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять