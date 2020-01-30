"Ню с раздвинутой попой": Светлана Бондарчук без белья завела откровенным фото

Светлана Бондарчук / Instagram

Российская журналистка, редактор, владелица PR-агентства Светлана Бонбарчук поделилась горячи фото без белья.

Светлана Бончарчук показала, как носит костюм без белья в Instagram.

"Безумно сложно войти в рабочий ритм - так много планов и проектов, которые для меня важны. Журнал Hello Russia салон, йога студия. Бренд, университет, благотворительность, и конечно же моя программа на You Tube "Света вокруг Света". А как найти на все время пока не знаю, но беру себя в руки! И только вперёд", - пишет Света Бондарчук к фото

Бондарчук показала 2 фото - сидя на стуле в брючном расстегнутом костюме, так что видно не только, что она без белья, но и видно ее шикарную грудь, которую Бондарчук продемонстрировала без тени стыда. на втором фото она уже стоит. пиджак застегнут, и видно, что это оверсайз-костюм. Поклонники заявили, что сейчас явно что-то будет.

Светлана Бондарчук / Instagram

Светлана Бондарчук / Instagram

"Вы так неоднозначно отреагировали на пост Собчак про женщин 40+, защищая свою подругу Оксану...и Слава Богу в вашей ленте не появили фото ню с раздвинутой попой. Спасибо!!! Ваша элегантность и чувство меры восхищает.", "Вы очень стильная и красивая молодая женщина и очень умная приятно за вами наблюдать". "Вот уж важные работы , смешно , тусовки сплошные престарелой тетки", "Провакационно", "На 1 фото жакет расстёгнут, на 2 застёгнут- ой, что будет!! )))", - пишут в комментариях.

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