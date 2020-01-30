"Дадут больше, чем она весит": интимное фото дочки Поляковой взорвало сеть

Маша Полякова / Instagram

Дочь Оли Поляковой Маша, из которой певица с 2019 года начала активно делаеть модель, активно делиться провокационными фото в бикини, и вызывает когнитивный диссонанс у подписчиков, которые не могут принять, что дквочке всего 15.

Маша Полякова опубликовала откровенные фото в Instagram и вызвала обсуждение подписчиков.

"Игра: Победитель получит пиар в сториз. 5 пять про меня правда, а пять не правда, но чтобы подучить пиар обязательно надо лайкнуть мою фотку. Погнали: 1я не люблю школу. 2 я двоечница. 3 я в следующем году поеду в колледж. 4 у меня скоро появиться новая собака. 5 мой кот ночью лазит по моему лицу. 6 мой любимый цвет фиолетовый. 7 я хочу каре. 8 я красила волосы в розовый. 9 я люблю больше золото чем серебро. 10 я люблю холод", - пишет Маша Полякова

На фото Маша Полякова позирует в черном бикини со стразиками, которое довольно откровенно демонстрирует ее тело. На первом фото она позирует лицом к фотографу в солнцезащитных очках, а на втором - развернулась так, чтобы продемонстрировать открытую спину и ножки.

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова / Instagram

Подписчики Маши осторожно комментируют слишком оголенное фото несовершеннолетней, чтобы не попасть, случайно под уголовную ответственность.

"Классные бикини", - пишут в комментариях, на что парню ответили: "дадут, больше чем она весит)", намекая на то, что эти фото выставляет несовершеннолетняя. "думаю, она весит не тяжелее мешка картошки" - парировал храбрец.

"Машенька ты великолепна!", "Богиня фотошопа номер 2", "Школу ты точно не любишь... А зря, хотя бы грамматику полюби, чтобы общаться с подписчиками", "Боже, яка краса", "Для 15 лет. Пердак славный", "Машенька красотка", "Фигурка супер", - пишут в комментариях.

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