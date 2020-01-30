"Сиськи вспотели": Никитюк показала грудь на откровенном селфи

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк отдыхает в ОАЭ и публикует откровенные фото в сетию

Новое провокационное фото с грудью вызвало бурную реакцию у поклонников Леси Никитюк в Instagram.

"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове", - пишет Леся.

На фото она полусидит на пляже, подвинув полусогнутые ноги в сторону, и демонстрирует не только шикарный макиях, но и топовый песочный купальник, который открывает немного интимных мест на местах крепления шлеек. Кроме того, лифчик от купальника очень выгодно оголил и подчеркнул грудь Никитюк - по словам подписчиков, даже визуально увеличил.

Леся Никитюк / Instagram

Восторженные фанаты завалили Лесю Никитюк комплиментами и забавными комментариями.

"Какая удачная поза!) бочок со складочкой прикрыт, сиси напушапены - беру на заметку!", "Красивая.Как можно сохранять ее в такую жару?", "Леся, ти крута", "Та ти шо круче чем обложках playboy", "Сиси нарисованые", "или импланты", "бронзатор", "Аж сиськи вспотели)", "Диви яка самиця:)", "Грудь на родную не очень похожа (или нет? )", - пишут в комментариях.

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