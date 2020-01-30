"Эрекция, соски видно": Катя Кищук показала голую грудь крупным планом

Катя Кищук / Instagram

Российская певица Катя Кищук поделилась откровенным фото, на котором показала голую грудь под прозрачным бельем.

Катя Кищук в прозрачном лифчике бесстыже показала сосок в Instagram.

"PETRA Lingerie kk coming soon ladieeeeessssssssssss", - пишет Кищук под фото, рекламируя новую коллекцию.

На фото Кищук позирует в расстегнутой кофточке надетой поверх прозрачного тебесного цвета лифчика-корсета. Девушка стреляет глазками в кадр, а прозрачное белье засветило не только ее голую грудь, и но и возбужденный сосок, который выпирает сквоз ткань.

Катя Кищук / Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо такого шикарного фото, и написали массу комплиментов.

"Я не хочу, чтоб меня воспринимали как кищук и сиськи" АХАХА", "Хочу, чтобы меня воспринимали, как Кищук и оху*нные сиськи",

"У тебя соски видно", "хорошо ведь", "думаешь, об этом не знает?",

"Тема сисек раскрыта", "Сосок видно",

"Детская эрекция", "Наконец-то дождались, пацаны",

"Ах*еть, ты шо, *банулась", "Люблю тебя", "Персик мой",

"Это сосок, или рисунок", "Успел заскринить",

"Вот это бидоны", "Петарда", "Да, да, да, она богиня",

"Хватит уже, мой парень это увидит", "О МОЙ БОГ", "Это сосок?!!!", "Мальчики, не забывайте менять руки",

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