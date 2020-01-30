"Какая богиня, сочно": эротичная фотосессия Maruv взбудоражила сеть

Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv, которая сейчас отдыхает на Бали, показала свое шикарное тело в откровенной фотосесии, которую устроили ночью.

Maruv показала стройные ножки и сочные фотомы в эротической фотосессии в Instagram.

"Тропические ночи на Бали", - подписала фото Maruv.

На фото Марув эротически позирует в черной кофточке-сеточке после купания - с мокрыми растрепанным волосам и в мокром бикини.

Самая сексуальная певица украинского шоубизнеса Maruv позирует в сексуальных позах, показывает шею, плечи, стройную талию и оттопыривает сочные ягодицы.

Под нарядом кажется, что Марув без трусов, или вовсе без белья, но когда смотришь на друге фото, наконец становится заметен купальник.

Поклонники по достоинству оценили горячие фото Maruv, и сразу же начали писать ей комплименты.

"Какая богиня, "Просто п*здец как красиво! Женщина кошка", "Красотаааа", "Моя сучькa","огого", "сочно", "Аааа, королева!", - пишут в комментариях.

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