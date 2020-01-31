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"Я сосал": Панин высказался о своих порно видео, слитых в сеть

31 января 2020, 05:55

Алексей Панин пришел на программу у Хахачей с Давой и компанией, и подробно рассказал, и показал, что мог об историях со своими порно видео.

Алексей Панин
Алексей Панин  новое видео смотреть онлайн/ скриншот

Скандальный Алексей Панин, у которого только недавно слили очередное порно видео с ногой, пришел на шоу У Хахачей, чтобы официально высказаться по поводу своих порно-похождений и слитых видео.

Алексей Панин рассказал, какие из порно видео с ним действительно правдивы в эфире шоу У Хахачей на YouTube

"Все видео, которые видели со мной сексуального характера в Интернете, нравится вам это или не нравится, это правда. Кроме собак", - объявил Панин.

Он объяснил, что Леонид Закашанский на НТВ, который вел программу, где показали кадры с сексом Панина с собакой, якобы извинялся потом перед Паниным через Никиту Джигурду, потому что сам не знал, что это пустят в эфир.

Панин также объявил, что при помощи адвоката Кали Лель была проведена экспертиза, которая доказала, что на видео с собакой не Панин: "На моем теле много татуировок. На плечах... Самая главная вещь - показывают общий план человека, со спины - и нету татуировок на спине. Мы начали увеличивать - нет татуировок. И потом следующий план - крупный план головы, которая сосет, извините".Читайте также"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+

Панин прервался на парирование шуточек ведущих, а потом продолжил

"Я, может быть и сосал у кого-то, но только не у собак, извините. И экспертиза подтвердила, что видео фейковое. Там идет монтажная склейка - тело и тут же - крупный план головы, где седые волосы. Седые волосы у меня уже после того, как я все татуировки сделал седые появились", - объявил Панин.

Кроме того, Панин решил высказаться по поводу слухов об его ориентации и сексуальных пристрастий, чтобы оправдаться.

" Меня никогда не было никаких отношений с мужчинами", - добавил Панин. Кроме того, он объявил что Россия - закомплексованная страна, в отличии от Европы.

"Но есть секс, есть фантазии - каждый человек особенный", - уверен Панин.

У ХАХАЧЕЙ & ПАНИН - Собачка смотреть онлайн интервью с Алексеем Паниным 30-01-2020

Алексей Панин известен скандальным порно видео, которые постоянно сливают в сеть. Совсем недавно сеть гремела роликом, в котором Панина имеют в зад руками и ногами.

До этого Панина критиковали за видео, на котором было видно, как Панину в зад девушка вставляет татуированную ногу. Долго искали, кто это, но точно так и неизвестно, кто вставлял ногу в зад Панину.

Скандальное видео за последнее время - слитый ролик, в котором Панин занимается сексом с собакой, и в том числе оральным. Это спровоцировало мощный скандал, и Панин до сих пор не может доказать, что на видео не он.

Алексей Панин новости шоу бизнеса
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