Хэнк Муди курит в сторонке: Шурыгина раскрыла количество партнеров

Диана Шурыгина / Instagram

Скандальная Диана Шурыгина, которой еще нет 21 года, публично объявила, что у нее половая жизнь началась задолго до "изнасилования", и назвала количество партнеров.

Свои ответы на вопросы в Instagram Диана Шурыгина публикует на telegram-канале.

На вопрос о том, во сколько лет Шурыгина лишилась девственности, девушка дала оригинальный ответ.

"Я лишилась девственности в 15 лет и в целом об этом не жалею, но все-таки советую так рано не начинать, а хотя бы с 17ти", - написала Шурыгина.

Также, у Шурыгиной спросили, сколько было у нее половых парнеров.

"Парней - 10, Девушки - 5", ответила Шурыгина.

Напомним, Диана Шурыгина подала в суд на Сергея Семенова в 2016 году за то, что он изнасиловал ее "на вписке". Экспертиза отказалась признавать, что побои, который сняла Шурыгина - от ее отца, а Семенова приговорили к 6 годам заключения, но потом сменили приговор на более мягкий - з года колонии.

Шурыгина устроила дикое шоу из судебного процесса, и прошлась почти по всем программам на РосТВ, рассказывая об изнасиловании. После этого вышла замуж, развелась, и снова нашла себе состоятельного мужчину, с которым и живет.