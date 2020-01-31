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"Поза 69, жопец", - Глюкоза разделась на пикантном фото

31 января 2020, 15:37

Певица Глюкоза поделилась откровенным фото на безлюдном пляже и вызвала бурные обсуждение своей фигуры у поклонников.

Глюкоза
Глюкоза / Instagram

Российская певица Глюкоза показала пикантное фото стойки на голове... в купальнике, и взбудоражила фантазию своих поклонников.

Наталья Ионова опубликовала провокационное фото в Instagram.

"Гозаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить. (с) Джим Рон Спасибо за фото", - пишет Глюкоза

На фото Наталья стоит на голове и вытянула согнутые в коленях ноги, так, что почти что получился шпагат на весу, от которого обзавидуется Анастасия Волочкова.

Девушка отлично выглядит, и в прекрасной форме - это подтверждают и поза, и стройные фигура и ножки , которые она продемонстрировала на пикантном фото.

Глюкоза
Глюкоза / Instagram



"писку загараеш", "Ню просто красава",

"Именно так выглядит поза 69!",

"Да все и так знают, что вы классная деваха. Я, вот, до сих пор люблю сексом заниматься под ваши песни! Первого альбома",

"Ничего себе, круто!", "Мая! Богиняяяя!!!! Сладкая как мед!!!?",

"Прикольный жопец))", "Супер", "Куколка Барби",

"Почему обязательно попой кверху?!", "Когда стоишь на голове, трудно чем-то еще кверху)",

Ранее эротическая фотосессия Maruv взорвала сеть.

Глюкоза новости шоу бизнеса
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