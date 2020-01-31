"Кормилицы": Никитюк без белья засветила возбужденную грудь

Украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк заставила пляж одновременно получить инфаркт, когда показала откровенное фото в мокром облегающем платье без белья, в котором Никитюк выходит из моря.
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала провокационное фото с отдыха.
Леся Никитюк позировала в мокром платье без белья для Instagram.
"Хотілося б написати "Это моя круизная коллекция #samaшила которая скоро завоюет мир!!!" Оооо вже написала"? - Говорит Никитюк.
На фото Леся Никитюк позирует в ядовитовито-зеленом облегающем платье, под которе не стала надевать белье. Так что все выпуклости фигуры Леси Никитюк видно во всей красе. А дерзкое мини максимально подчеркивает длинные сексуальные ножки Никитюк.
Поклонники забросали комплиментами Лесю Никитюк, в комментариях.
"Сосочки секс", "Вау, просто нема слів! Ви неперевершена",
"Сочная", "Леся... Вы нереальная красотка!!!", "Хороша",
"Спасатель Малибу?", "ВО всем должна быть мера",
Жіночко, у вас щось торчить", "То годувальниці", "Карсивая"
Ранее Глюкоза соблазнительно раздвинула ноги на откровенном фото на море.