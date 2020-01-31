"Кормилицы": Никитюк без белья засветила возбужденную грудь

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала провокационное фото с отдыха.

Леся Никитюк позировала в мокром платье без белья для Instagram.

"Хотілося б написати "Это моя круизная коллекция #samaшила которая скоро завоюет мир!!!" Оооо вже написала"? - Говорит Никитюк.

На фото Леся Никитюк позирует в ядовитовито-зеленом облегающем платье, под которе не стала надевать белье. Так что все выпуклости фигуры Леси Никитюк видно во всей красе. А дерзкое мини максимально подчеркивает длинные сексуальные ножки Никитюк.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники забросали комплиментами Лесю Никитюк, в комментариях.

"Сосочки секс", "Вау, просто нема слів! Ви неперевершена",

"Сочная", "Леся... Вы нереальная красотка!!!", "Хороша",

"Спасатель Малибу?", "ВО всем должна быть мера",

Жіночко, у вас щось торчить", "То годувальниці", "Карсивая"

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