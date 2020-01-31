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"Куда пропала грудь?": жена Игоря Николаева засветила грудь на пикантных фото

31 января 2020, 21:55

Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова удивила подписчиков довольно откровенной фотосессией на отдыхе в США.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / Instagram

Милая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова неожиданно разделась на отдыхе в Майами и поделилась горячими фото в Instagram.

Юлия Проскурякова показала фото в бикини, которое продемонстрировал ее грудь.

"До свидания, Майами!", - написала под фото Юлия.

На фото в сторис и в видео-ролике Юлия позирует в бикини, которое дает свободу ее груди, тем самым демонстрируя шикарные формы молодой женщины.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / Instagram
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / Instagram
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / Instagram
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / Instagram

Поклонники пришли в восторг и нахваливали Юлию, потому что ей в принципе не присущая публикация откровенных фото - она почти всегда показывает мужа, семью или выступления.

"Куда пропала грудь?", "Сказка, так вдохновляет)) и на перепало настроения и свежести и моря и ваших счастливых лиц! супер!!"

"Вам не идут эти очки, выкиньте их", "И купальник тоже:))",

"Научитесь подбирать себе гардероб, в остальном все красиво!", 

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Игорь Николаев Юлия Проскурякова новости шоу бизнеса
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