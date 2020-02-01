"Кошечка": внучка Боярского засветила тугую грудь в облегающем наряде

Екатерина Боярская / Instagram

Внучка Михаила Боярского Екатерина поиздевалась над подписчиками и показала фото в крошечной маечке, из которой так и выпирала ее огромная грудь.

Дочка депутата ЕдРос Сергея Боярского, Екатерина опубликовала вызывающие фото в Instagram.

Екатерина Боярская не стала подписывать фото, а оставила только эмоджи кошки в подписи.

На снимках, которые опубликовала Екатерина, она позирует в черных шортиках и маленькой черной трикотажной майке. Екатерина решила неожиданно завязать волосы в две милые косички. При этом огромную грудь Боярской не смогли сдержать ни ее лифчик, ни крошечкая майка, и внушительный бюст буквально вылазит из наряда.

Екатерина Боярская / Instagram

Екатерина Боярская / Instagram

Екатерина Боярская / Instagram

Поклонники пришли в восторг от Екатерины Боярской, и отвалили ей комплиментов в комментариях.

"Ураааа... Она вернулась...Косички ммм, да что косички, вся она ПРЕЛЕСТЬ", "Красивая кошечка", "Тигр", "Эстетично. Красивая дама!", "Катюш, фотка огонь!", "Шок !!Яркая" - пишут в комментариях.

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