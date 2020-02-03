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"На льду попкой": Леся Никитюк заинтриговала пикантным фото с голыми ягодицами

3 февраля 2020, 11:17

Украинская телеведущая и тревел-блогер Леся Никитюк взбудоражила сеть новым фото с отпуска, которое она опубликовала уже из дома. Однако, это не уменьшило восторг ее поклонников.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась горячи фото в купальнике с отпуска, откуда она только-только вернулась

Леся Никитюк сверкнула бедрами на фото в своем Instagram.

"А в Хмельницком погода роскошная. Всім гарного тижня", - пишет Леся Никитюк.

На фото Леся Никитюк позирует в красном цельном купальнике с оголенным животом и бедрами. Именно легендарные длинные ноги и сочные бедра телеведущей обратили внимание поклонников.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

"Ого, ожеледиця схил, вот що значать справжні українські сідниці", "В Хмельницькому точно погодка", 

"Українські сідниці розмикають навідь лід", "Идеальная!",

"Де така локація в Хмельницькому?", "На льду попкою, смело"

"Прелесть)", "Лежить краля, лежить лёд"

Ранее Maruv заинтриговала новыми фото в платье с дырочками.

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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