"На льду попкой": Леся Никитюк заинтриговала пикантным фото с голыми ягодицами

Украинская телеведущая и тревел-блогер Леся Никитюк взбудоражила сеть новым фото с отпуска, которое она опубликовала уже из дома. Однако, это не уменьшило восторг ее поклонников.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась горячи фото в купальнике с отпуска, откуда она только-только вернулась
Леся Никитюк сверкнула бедрами на фото в своем Instagram.
"А в Хмельницком погода роскошная. Всім гарного тижня", - пишет Леся Никитюк.
На фото Леся Никитюк позирует в красном цельном купальнике с оголенным животом и бедрами. Именно легендарные длинные ноги и сочные бедра телеведущей обратили внимание поклонников.
"Ого, ожеледиця схил, вот що значать справжні українські сідниці", "В Хмельницькому точно погодка",
"Українські сідниці розмикають навідь лід", "Идеальная!",
"Де така локація в Хмельницькому?", "На льду попкою, смело"
"Прелесть)", "Лежить краля, лежить лёд"
Ранее Maruv заинтриговала новыми фото в платье с дырочками.