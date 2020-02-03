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"Сексуальная бестия": Боярская втиснула грудь в облегающий наряд и свела всех с ума

3 февраля 2020, 13:12

Внучка главного Дартаньяна России Михаила Боярского похвалилась своей женской привлекательностью и огромной грудью.

Екатерина Боярская
Екатерина Боярская / Instagram

Дочка российского депутата Сергей Боярского, Екатерина Боярская похвасталась шикарными формами в облегающей маечке, и опубликовала соблазнительные фото в сети.

Екатерина не стала подписывать фото, оставив только эможди лица.

На фото она позирует в черном топике со шлейками-ниточками, который с трудом поддерживает ее огромную шикарную грудь.

Катерина похвасталась также отличным макияжем, который подчеркивает ее выразительные глаза и модную прическу.

Екатерина Боярская
Екатерина Боярская / Instagram
Екатерина Боярская
Екатерина Боярская / Instagram
Екатерина Боярская
Екатерина Боярская / Instagram

"Плохо что нельзя познакомиться с такой красивой девушкой самой красивой в мире в реальности", "богиня красоты", "Катя, Вы божественная королева красоты :) Вы мне очень нравитесь :*", "Роковая и прелестная леди", "Сексуальная бестия", "Сластена", "Широкая душа", "У такой красивой девушки есть, наверное, парень", "Колхозница", "Очаровашечка, аж глаз не отвести", "Ты всегда красива", "Идеал", "Сиси", "Катерина, ты очень красивая", "Черное подчеркивает", - пишут в коментариях.

Ранее Леся Никитюк показала обнаженные бедра, и свела с ума поклонников.

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