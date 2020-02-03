Дженнифер Лопес вульгарно раздвинула ноги и сверкнула промежностью

Дженнифер Лопес на Кубке Супербоул 2020 / Youtube

Американская певица Дженнифер Лопес устроила незабываемое шоу на открытии кубка Супербоула, и похвасталась, как она может показывать свою промежность.

Шакира и Джей Ло устроили почти 20-минутное шоу на Кубке Супербоула, и зрителям оно полностью запомнилось, что знаменитостям понравилась проходка Джей Ло через всю сцену на коленях с засветом промежности.

"Возрасто - только цифры, Королева взорви всех", "Дэтка, черт возьми, ты сделала это!", "Да!", "Так невероятно", "Я просто орал, когда ты сделала это", - пишут ей в комментариях.

Дженнифер же прошлась по сцене, перед ней расступились ее танцоры, и девушка проехалась на коленках с развинутыми ногами по сцене к камере, так что ее промежность и внутренняя часть бедер предстали перед миром крупным планом.

Джей Ло похвасталась своим достижением, и опубликовала видео в своем Instagram.

Посмотреть онлайн все выступление вы сможете на этом видео.

Шакира и Дженнифер Лопес Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show смотреть онлайн:

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