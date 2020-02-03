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"Наркомания, сисям обидно": Экс-Серебро показала голую грудь покуривая сигарету с пивом

3 февраля 2020, 19:44

Российская певица, экс-солистка Серебро Полина Фаворская неожиданно показала голую грудь покуривая сигарету и запивая пивом.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская предстала в неожиданно провокационном образе, и завела сеть.

28-летняя Полина Фаворская обнажила грудь под пиво с сигаретами в Instagram.

"Понедельник день тяжёлый", - подписала она фото.

На снимке Полина Фаворская позирует на постели в одних штанах, босиком, с перехваченными на висках волосами с сигаретой в одной руке и пивом в другой. Голая грудь белоснежно отсвечивает на фоне загара девушки, контрастируя с постелью. Возбужденные темные соски выделяются на груди,  а у ее ног лежит полузабитая пепельница, несколько пустых бутылок и еще одна полная.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Поклонники Фаворской бурно отреагировали на ее образ, соглашаясь, что с понедельниками пока завязывать, и что груди же обидно, когда все остальное тело загорает.

"Сиськам надо загорать", "Сиськам это вредно", "размываются?", "Как видишь", "Осторожно, наркомания", "Полностью ушла в творчество", "Супер красиво и сексуально", "Полина стала хиппи", "Загар топчик", "Пора завязывать с понедельниками", "Но сисям же обидно что все остальные загорают а они нет", "солнечные лучи вредны для груди, почему вам это не понятно? Пусть лучше будут незагорелые сиськи, чем рак груди!", "В твиттер без цензуры давай", - пишут в комментариях.

Ранее Джей Ло устроила откровенные танцы со сверканием промежностью на выступлении в честь Кубка Супербоула.

новости шоу бизнеса Полина Фаворская
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