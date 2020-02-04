"Цветок страсти": Вика из НеАнгелов засветила сочную грудь и идеальный пресс

Виктория Смеюха / Instagram

Украинская певица Виктория Смеюха разделась для фотосессии на Мальдивах.

Вика из Неангелов похвалилась накачанными бедрами и упругой грудью на откровенных фото в Instagram.

"Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела!!!", - пишет Вика под фото.

На снимках, которыми она щедро поделилась в Instagram, Виктория позирует в желто-красном бикини, открывая накачанный пресс на плоском животике, осиную талию, длинные стройные ножки и упругие формы.

Поклонники не смогли пройти мимо, и завалили Викторию комплиментами.

"Вот это да!.. Нет слов, чтобы передать свои впечатления!!!!", "Шикарная. Талантливая, красивая. Солнышко наше", "Нет слов!!! Богиня", "Ваша фігура свідчить про те- що Ви нереальна пахарька в спортзалі", "Я балдею от вашей фигуры", "Красотка,очень яркая и женственная", "Красавица", "Цветок страсти", "Очень красивая фигура !", "Какие красивые фото, вы шикарна", "Красоткааа. Игривая такая, класс!", - пишут в комментариях.

Ранее экс-солистка Серебро Полина Фаворская поделилась горячим фото топлес.