Порнозвезда сверкнула красивым телом на откровенных снимках

Кали Картер (Cali Carter, дата рождения - 23 февраля 1990 года, Сакраменто, штат Калифорния, США) - популярная американская порноактриса и эромодель.

Родилась и выросла в Калифорнии. Имеет в своей родословной немецкое, ирландское и испанское происхождение.Начала заниматься сексом на камеру в порно с февраля 2013-го.

С тех пор работала для таких популярных порностудий: Archangel, Reality Kings, Evil Angel, Immoral Productions, Hustler, Filly Films, Elegant Angel, Lethal Hardcore, New Sensations, Wicked Pictures, Brazzers, Naughty America, Hard X и Girlfriends Films.По состоянию на февраль 2020 года Кали Картер снялась в 293 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее красотка-порноактриса Хлоя Амур побаловала фанатов шикарным телом на фото. До этого порноактриса Шанель Престон похабно покрасовалась прелестями на откровенных фото.