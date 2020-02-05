Лиана Гаврилова видео из клуба: Лиана Гаврилова без трусов танцевала на столе

Лиана Гаврилова вставила бутылку в вагину видео / Россия1

Лиана Гаврилова, которой 18 лет в одном из клубов Чебоксар сняла трусики на барной стойке, задрала юбку и вставив бутылку в вагину стала танцевать.

В сеть попало несколько роликов - с началом танцев, с тем, как Лиана Гаврилова топлес прыгает с бутылкой в вагине, видео крупным планом, и даже ролик, на котором танцующей на сцене девушке вставляют в вагину огромное дилдо.

Как объяснила свое поведение Лиана на шоу Андрея Малахова, ей кто-то что-то подсыпал в алкоголь, так как она раньше такого не делала.

Ее же подруга, с которой Лиана ходила в клуб просто сняла видео с девушкой на барной стойке.

Лиана Гаврилова в клубе / скриншот Главред

Причем, на ролике с бутылкой видно, что ролик снимало много людей, и без цензуры половые органы девушки были видны крупным планом.

Лиана Гаврилова в клубе / скриншот Главред

К слову, видео уже опубликовали на порно сайтах, и оно доступно там в свободном доступе без цензуры.

Лиана Гаврилова в клубе / скриншот Главред

Журналисты Малахова провели расследование, и определили, что в клубе молодых девушек либо спаивают, и потом выбрасывают пьяных, либо постепенно готовят за вечер для богатых иностранцев, под которых подкладывают уже "под веществами".

Лиана Гаврилова в клубе видео смотреть онлайн - Прямой эфир выпуск от 04-02-20:

Родные Лианы Гавриловой также пришли на шоу Малахова, и заявили, что полностью поддержат девушку, и помогут ей пережить буллинг, который уже развернулся в сети.

Ранее в сеть просочились фото пьяной Виктории Бекхэм с вечеринки BAFTA 2020.