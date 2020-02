"Бесстыжая, оденься!": Мисс Украина обнажила сочную грудь

Леонила Гузь топлес завела сеть / Instagram

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь показала откровенные фото с новой фотосессии с Анастасией Эрлих и Максом Горбуновым.

Леонила Гузь топлес завела соцсети.

Леонила Гузь не стала подписывать фото, указав только авторов.

На первом фото Леонила Гузь позирует топлес, засветив только левую грудь, которую не смогла полностью спрятать руками, повернувшись боком к фотографу. Модель налела только черные бикини с высокой посадкой.



На других фото Леонила Гузь без белья позирует в черном мини с подкладкой в горошек, и белых сапогах, обнажив длинные стройные ножки, пока пышная грудь едва помещалась в ее корсет.



На третьем фото Леонила Гузь в ядовито-зеленых велосипедках и топике сидит на табурете, на ней черные сапоги и ветровка, но это не позволяет скрыть ее соблазнительные ножки и полочку голого живота между топом и шортами.



"Оденься!", "Приручают раздеваться ..(", "Beautiful and sexy", "А была только третьей фоткой.... ", "Is So Beautiful", "Ocien krassiva, model?", "Бесстыжая", - пишут в комментариях.

