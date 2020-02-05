Дочь Добкина дерзко показала незагорелую грудь на пикантном фото

Алла Добкина / Instagram

Дочка украинского оппозиционера Михаила Добкина Алла взбудоражила своих поклонников горячими фото с пляжа.

Девушка похвалилась стройной фигурой и сочной формой в Instagram

"Пока я добираюсь в Киев , у вас есть возможность посчитать сколько я съела за 10 дней", - пишет Добкина.

На фото Алла Добкина снимает себя сверху в зеленом бикини, явно сразу после купания, пока вода еще до конца не высохла на коже. Кроме того, что Добкина показала тоненькие стройные ножки и загорелые бедра, в таком ракурсе она продемонстрировала сочную грудь, незагорелую за купальником, но нагло выглядывающую из него в некоторых местах. Поклонники также пришли в восторг от ее плоского животика - хоть Добкина и намекнула, что поправилась, ее засыпали комплиментами, и заверили, что она стройная и красивая.

На четвертом фото Алла Добкина позирует в полосатом бикини, лифчик которого - просто полоска ткани. на фото виден плоский живот с прессом Аллы Добкиной.

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина / Instagram

До этого Алла Добкина опубликовала фото в белом цельном купальнике - монокини, сидя на коленях на пляже. Наряд не только сексуально открыл ее ягодицы, подчеркнул все выпуклости на фигуре и предоставил возможность насладится длинными худыми ножками, но и засветил упругую грудь Аллы Добкиной, которая выглянула из наряда, когда девушка подняла руку.

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина / Instagram

"Не верю! На фигуре это никак не отразилось! Или ты спецом на комплимент нарывалась?", Неотразила", "Алла, горишь огнем) ела адреналин", "Ну, прям пушка в ракете)", "милая..есть плюс, но я целенаправленно кушала..чтобы было чем заняться дома", - пишут в комментариях

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