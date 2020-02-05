Дочь Добкина дерзко показала незагорелую грудь на пикантном фото

Дочь депутата Михаила Добкина провела отпуск в Дубаи, и похвасталась откровенными фото с пляжа, вызвав бурную зависть к идеальной фигуре.
Дочка украинского оппозиционера Михаила Добкина Алла взбудоражила своих поклонников горячими фото с пляжа.
Девушка похвалилась стройной фигурой и сочной формой в Instagram
"Пока я добираюсь в Киев , у вас есть возможность посчитать сколько я съела за 10 дней", - пишет Добкина.
На фото Алла Добкина снимает себя сверху в зеленом бикини, явно сразу после купания, пока вода еще до конца не высохла на коже. Кроме того, что Добкина показала тоненькие стройные ножки и загорелые бедра, в таком ракурсе она продемонстрировала сочную грудь, незагорелую за купальником, но нагло выглядывающую из него в некоторых местах. Поклонники также пришли в восторг от ее плоского животика - хоть Добкина и намекнула, что поправилась, ее засыпали комплиментами, и заверили, что она стройная и красивая.
На четвертом фото Алла Добкина позирует в полосатом бикини, лифчик которого - просто полоска ткани. на фото виден плоский живот с прессом Аллы Добкиной.
До этого Алла Добкина опубликовала фото в белом цельном купальнике - монокини, сидя на коленях на пляже. Наряд не только сексуально открыл ее ягодицы, подчеркнул все выпуклости на фигуре и предоставил возможность насладится длинными худыми ножками, но и засветил упругую грудь Аллы Добкиной, которая выглянула из наряда, когда девушка подняла руку.
"Не верю! На фигуре это никак не отразилось! Или ты спецом на комплимент нарывалась?", Неотразила", "Алла, горишь огнем) ела адреналин", "Ну, прям пушка в ракете)", "милая..есть плюс, но я целенаправленно кушала..чтобы было чем заняться дома", - пишут в комментариях
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