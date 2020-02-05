Участница Танцев со звездами обнажила сочные ягодицы

Юлия Сахневич / Instagram

Украинская танцор Юлия Сахневич, которая прошла почти до финала Танцев с Даниэлем Салемом, отправилась в Тайланд на отдых, и показала очень откровенное фото.

Юлия Сахневич похвасталась идеальными ножками и секси-ягодицами в Instagram.

Юлия не стала подписывать фото, оставила только сердечко.

На снимке Юлия Сахневич показала ягодицы крупным планом, повернувшись задом и немного по диагонали в черном бикини. Пикантности добавляет фото поза в которой сидит девушка - раздвинув ноги и присев на колени.

Поклонники стали просто сходит с ума от такого горячего фото с накаченными ягодицами.

Юлия Сахневич / Instagram

"Королева, Юля,ты очень вдохновляешь", "Самая красивая!", "Красотка", "Потрясающая Леди", Вау какая попа красивая ух, хочу", "Это фото лучшее что я видел. Спасибо. Так же нельзя. Ты прекрасна.", "Сногшибательно", "Орех", "Бомба", пишут в комментариях.

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