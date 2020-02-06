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Хейли Болдуин показала грудь откровенных фото

6 февраля 2020, 04:31

Племянница Алека Болдуина Хейли Болдуин, показала грудь и ягодицы на откровенных фото для знаменитого глянца, пока не видит ее муж Джастин Бибер.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

23-летняя Хейли Болдуин, которая замужем за Джастином Бибером снялась в откровенной фотосессии для Elle USA.

Хейли Болдуин показала в Instagram откровенные фото, для которых она позировала для Elle USA.

Жена Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер снялась для мартовского номера знаменитого глянца Elle USA, и дала интервью Молли Ламберт.

Хейли Бибер позировала в фотосессии для знаменитой фотографа - Зои Гросман, которая работает со всеми знаменитыми супермоделями.

По словам Хейли Бибер, она много рассказала Молли Ламберт о своей жизни, свободном времени и тд.

На фото Хейли Билер позирует в желтом цельном купальнике - с доской и веслом на пляже, демонстрируя сексуальные ножки.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

На втором фото Хейли позирует в черном крошечном бикини - выходя из воды. на нем Хейли Бибер демонстрирует не только сексуальные бедра и ягодицы, но и похвасталась плостим животиком с тонкой талией и молодой сочной грудью, которую лифчик не смог скрыть.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram
Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

Еще на одном фото Хейли предстала в белой маечке и белых шортиках с оголенными руками и ногами.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

На последнем фото Хейли позирует топлес, спустив лифчик и в черных трусиках, а грудь прикрыла полотеничком.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин / Instagram

Ранее участница Танцев со звездами неожиданно показала сочные формы на очень откровенном фото.

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