"Какой секс, Марув хулиганит": Maruv развратно оголилась на интимных фото

Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv поделилась провокационными фото в откровенном наряде.

Певица Maruv в красной ночной рубашке закурила сигарету и засветила оголенное тело в полутьме.

"Курение опасно для вашего здоровья", - подписала Марув фото.

На фото Maruv позирует соблазнительно задирая свой наряд, больше похожий на шелковую ночную рубашку, демонстрирую оголенное тело то тут, то там. Maruv задирает подол, демонстрирует голую ножку, проводит рукой по плечам, обнажает бедра, и прячет руку между ними, излучая сексуальность.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо таких провокационных фото и завалили Марув комплиментами.

"Лучшая", "Бл*ть секс", "Аж закурить захотелось", "Красотка тоже собираюсь перекрасить волосы в такой цвет,думаю пойдет! Ты", "Так не кури", "Русалочка", "Восхитительна", "Бл*, какой сэкас", "Бл*****, каой секс", "Лучшая, люди дышите", ""Марув хулиганит", "Сигареты такого шарма придают, что не описать","Как не говорите, курить вредно, но, ска красиво", - пишут в комментариях.

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