"Письку теребит, без трусов": обнаженная Седокова взбудоражила сеть

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова опубликовала откровенное фото в своем Instagram, на котором позирует в провокационной позе.

Анна Седокова сверкнула голыми ягодицами на горячем фото, на котором она сидит в одном белье.

"Быть девочкой сложно, ещё сложнее мамой. Твоё тело меняется. И все ок, но все же хочется быть лучше, для самой себя прежде всего. И тут я нашла отличных помощников, созданных профи. На рынке появилась новая профессиональная косметическая линия Pavel Pimanchev. Косметика создана учётными из Сеченовского университета под руководством известного пластического хирурга Пиманчева Павла Вячеславовича. В линейку входит активный антицеллюлитный биокомплекс "апельсин в шоколаде", который по данным клинических наблюдений эффективен в 75,6 % случаев, а также изумительное молочко для тела от растяжек "Шёлк", предотвращает образование растяжек у беременных, спортсменов и всех, предрасположенных к этому процессу в 80% случаев.Купить косметику можно здесь, а также в аптеках Планета Здоровья. Хочу подарить вам три таких чудесных молочка. Отмечай трёх подруг в комментах. Я выберу победителей", - пишет Седокова.

На фото Анна Седокова сидит за столом, кажется, в одной черной полосочке ткани, которая заменяет ей лифчик. Так что кажется, что Седокова сидит без трусиков, и светит голыми ягодицами, которые по достоинству оценили ее поклонники.

Анна Седокова / Instagram

"Без трусиков?", "Да", "одни шлюхи кругом", "И Аня одна из самых топовых",

"Щас, наверное, сидит и письку теребит, на наши коменты", "Лежит полностью голая она щас",

"Без трусиков?)",

"Ну, ты уж вообще, Седокова, сдурела", "Ну, потому что, реклама без трусов - продуктивная реклама",

"Ти че без трусов", "Да, она в одном лифе", Ты уже здесь, а то я скучал", "Как всегда",

"и чаго ты в порноактрисы не пошла?",

"Аня, ты опять нас дразнишь своей аппаратурой", "Как будто из баньки))", Ничего удивительного... С Насти берет пример",

"Я правильно понимаю, ты без трусиков, получается?", "Хоть бы стринги надела, а то в прямом эфире изнасилуют", "Насилуют, когда против",

"Ну, Анна, доиграетесь без трусиков ходить",

"Красивая девушка, которая ухаживает за собой, так как со временем это сложнее и сложнее, но тут как мы видим все прекрасно, а многим лишь бы без трусов, деградация",

"А с чем это кусочек пирога?))) который выглядывает",

"Аня, ты уже давно не девочка. 3 метра щелочка",

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