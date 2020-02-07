Список участников нацотбора на Евровидение 2020 - первый полуфмнал

Отбор на Евровидение 2020 Первый этап/ СТБ

Первый этап Отбора на Евровидение от Украины 2020 проходит в Киеве 8 февраля в 18-00. Посмотреть отбор можно на СТБ и UA: Перший. Кто будет выступать 8 февраля - участники и их песни - смотри и читай на Главреде.

В субботу выступят первые 8 полуфиналистов, который представят свои песни жюри и получат баллы.

8 февраля в Отборе на Евровидение 2020 споют такие участники

Группа [О]

Jerry Heil

Katya Chilly

Krutь

Go-A

Cloudless

GIO

Assol

Уже все представили свои песни:

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Assol – Save it смотреть онлайн:

Cloudless – Drown me down смотреть онлайн:

Gio - Feeling so Lost смотреть онлайн:​​​​​​​

Go_A - Соловей смотреть онлайн:

Jerry Heil - #VEGAN смотреть онлайн:

Группа [О] – Там, куди я йду смотреть онлайн:

Katya Chilly – Піч

Krutь – 99 смотреть онлайн:

Смотреть онлайн трансляцию первого этапа Евровидения можно будет с 18-00 8 февраля.