"Что за порно, шалунья, где лифчик?" : Никитюк бесстыже "показала сисю" на дерзком фото

Леся Никитюк / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась пикантным фото без лишней одежды, и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.

Леся Никитюк засветила голую грудь в Instagram во время фотосессии в Киеве с двумя девушками-фотографами.

"Работаю с невероятными Викуля и Саида", - написала она, добавив теги скоро и 2020.

На фото Леся Никитюк топлес позирует в номере гостинницы в откровенном наряде. Грудь Леси Никитюк в этот раз не прикрыта ничем, и поклонники пришли в восторг от стройной фигурки и сексуальных форм Никитюк. Для снимка Никитюк не прячет грудь, и она прекрасно видна, частично прикрыта благодаря позе Леси. Никитюк сидит на кровати в штанах и сапогах телесного цвета, прикрывая голую грудь благодаря локтю, которым она опирается на колено.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо голой Леси Никитюк.

"Леся показала сисю", "да", "не вижу там сиси((( надо руку поднять"

"Что это на тебе?? Туфли, сапоги или и то и другое, а сверху колготы??", "А сверху как раз ничего не одето вообще!", "У мене аж встав",

"А сиськи - та вот они!", "Огонь в огне",

"Какая Леся сексуальная", "Ого", "Красуня, баба - агонь",

"Уже б не прикривалась, а відкрито фоткалась", "Красотка, Леся, - Вы супер",

"Тьотя Катя, тьотя Катя, ваша Леся гола ходить", "Секси бомба", "Леся, Ви прекрасна",

"Где лифчик?", "Леггинсы поверх туфель?", "Хтось вкрав ліфон у Лесі",

"Шалунья", "Гарна телочка", "Що це за порно, Леся???"ю

До этого Леся Никитюк снялась в трусиках на отдыхе, и вызвала у мужчин волну инфарктов своей красотой.