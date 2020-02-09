"Что за порно, шалунья, где лифчик?" : Никитюк бесстыже "показала сисю" на дерзком фото

Телеведущая леся никитюк неожиданно обнажилась сразу для двоих красоток, и полонила сердца всех мужчин в Украине.
Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась пикантным фото без лишней одежды, и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.
Леся Никитюк засветила голую грудь в Instagram во время фотосессии в Киеве с двумя девушками-фотографами.
"Работаю с невероятными Викуля и Саида", - написала она, добавив теги скоро и 2020.
На фото Леся Никитюк топлес позирует в номере гостинницы в откровенном наряде. Грудь Леси Никитюк в этот раз не прикрыта ничем, и поклонники пришли в восторг от стройной фигурки и сексуальных форм Никитюк. Для снимка Никитюк не прячет грудь, и она прекрасно видна, частично прикрыта благодаря позе Леси. Никитюк сидит на кровати в штанах и сапогах телесного цвета, прикрывая голую грудь благодаря локтю, которым она опирается на колено.
Поклонники не смогли пройти мимо голой Леси Никитюк.
"Леся показала сисю", "да", "не вижу там сиси((( надо руку поднять"
"Что это на тебе?? Туфли, сапоги или и то и другое, а сверху колготы??", "А сверху как раз ничего не одето вообще!", "У мене аж встав",
"А сиськи - та вот они!", "Огонь в огне",
"Какая Леся сексуальная", "Ого", "Красуня, баба - агонь",
"Уже б не прикривалась, а відкрито фоткалась", "Красотка, Леся, - Вы супер",
"Тьотя Катя, тьотя Катя, ваша Леся гола ходить", "Секси бомба", "Леся, Ви прекрасна",
"Где лифчик?", "Леггинсы поверх туфель?", "Хтось вкрав ліфон у Лесі",
"Шалунья", "Гарна телочка", "Що це за порно, Леся???"ю
До этого Леся Никитюк снялась в трусиках на отдыхе, и вызвала у мужчин волну инфарктов своей красотой.