"Наивная" идея": Джеки Чан объявил "жаркую войну" смертельному коронавирусу

Джеки Чан / EPA / UPG

К борьбе с китайским коронавирусом подключились звезды. Так, известный актер и герой боевиков Джеки Чан пообещал выплатить 1 миллион юаней за вакцину от коронавируса 2019-ncov.

По данным The Straits Times, соответствующий пост актер написал в социальной сети Weibo.

"Наука и технологии - это ключ к преодолению вируса, и я полагаю, что многие люди думают так же, как и я, и надеются, что противоядие может быть разработано как можно скорее... Теперь у меня есть "наивная" идея. Независимо от того, какое лицо или организация разрабатывают противоядие, я хочу поблагодарить их 1 млн юаней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пост Джеки Чана уже набрал десятки тысяч лайков, при этом некоторые пользователи предлагали увеличить размер вознаграждения до 10 миллионов юаней. Стоит отметить, что 1 миллион юаней в пересчете на доллар составляет около 197 тысяч.

Как ранее сообщал Главред, неугомонный коронавирус по состоянию на утро 9 февраля унес жизни 811 человек.