"Вареник рабочий": Никитюк топлес показала откровенное фото

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк поиздевалась над поклонниками, сравнив фото в толстовке и с пакетами и в сексуальном наряде, в котором она снялась топлес.

Леся Никитюк соблазнительно засветила голую грудь в Instagram.

"Понедельник-Пятница. Всем хорошей недели!", - написала Леся в комментарии.

На фото Леся Никитюк позирует в боди с прозрачным верхом, который показывает ее сочную грудь, которую ведущая старается прикрыть волосами и жакетом, который накинула на плечи.

На ножках она демонстрирует туфли на высоком каблуке, которые подчеркивают длину ее сексуальных ног.

Леся Никитюк / Instagram

"Варенік еще тот, рабочий", "Тебе тоже одевайся по теплее", "Кто у тебя на первой фотке возле ног ? ))", "Я бы вдул и выходной и будней", "В последнее время у Леси фото в одних трусах...", "В понедельник оголяешься что б в пятницу затусить и одеться", "Боже,Лесю, що це?", "Ахах а что в субботу утром ?)", "Леся ще трохи і забере всіх поклонників у Лопес", "Столько покупаешь , все равно голая", "Чет не понял между ног это часть жопы?", "Beautiful", "Второе фото мне больше нравится", "Була раніше цікава як нестандартна особистість. А зараз що не фото як і усі тільки цицьки і піську показує", "Вы ALWAYS PERFECT! Привет из Харькова", "Не Леська а ціла КАРИКАТУРА біля трусів що попало", - пишут в комментариях подписчики.

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