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"Шикарный пэрсик": участница шоу Пацанки с фаллоимитатором обнажила ягодицы

11 февраля 2020, 06:33

Экс-Супер-модель по-украински и участница Від пацанки до панянки Владислава Роговенко опубликовала провокационное фото.

Владислава Роговенко
Владислава Роговенко / Instagram

Блогерша из Днепра Владислава Роговенко, которая участвовала в Супер-модели по-украински и Від пацанки до панянки 2020, завела сеть фото обнаженных ягодиц с татуировкой.

Владислава Роговенко обнажила попку для откровенного фото в Instagram.

"ПРИВЕТ ВСЕМ. Мы с Сашкой решили провести конкурс на бесплатную татуировку. Условия конкурса очень просты:

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На фото Владислава позирует на балконе в одной розовой кофточке и черных стрингах, которые не скрывают ее попу, а только обнажают сочные ягодицы. Владислава Роговенко голая показывает татуировку на левой ягодице, которая занимает все пространство на ее коже, и может быть скрыта скорее шортами, чем трусиками.

Владислава Роговенко
Владислава Роговенко / Instagram

"Шикарный пэрсик", "Как всегда, великолепна", "Допа - огонь", - пишут поклонники.

Правда, нашли и те, кто вопросили, помогло ли Владиславе шоу Від пацанки до панянки, и есть ли у нее какие-то стыд или совесть.

Ранее была информация, что Владислава Роговенко пронесла в их общежитие фаллоимитатор, и спровоцировала знатный скандал в Школе пацанок на Від пацанки до панянки 2020.

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