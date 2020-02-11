Жена Артура Пирожкова без белья снялась в горячей фотосессии

Анжелика Ревва / Instagram

Пока Артур Пирожков сочиняет новую Алкоголичку, его милая жена Анжелика взялась за работу, и приняла участие в съемках рекламы часов. Только для лучшей рекламы, Анжелика сняла белья для фотосессии.

Анжелика Ревва без лифчика сняла свою грудь в откровенной фотосессии в Instagram.

В подписи к фото Анжелика указала бренд часов и ссылку - для тех кто соблазнился на ее формы.

На фото жена Пирожкова без белья позирует в черном комбинезоне, который сверху сходится в виде корсета с откровенным декольте. Для фото Анжелика Ревва без белья надела эту красоту, которая, по традиции дизайна держалась на ее сочном бюсте. Глубокое декольте позволяет наслаждаться грудью девушки, и несомненно позволит вспомнить когда-то о продукте, который она рекламирует.

Анжелика Ревва / Instagram

Анжелика Ревва / Instagram

Анжелика Ревва / Instagram

Однако, поклонники и вовсе не обратили внимание на рекламу, и захвалили Анжелику до полусмерти.

"Куколка, приятно смотреть", "Вы как барби!", "Королева, под стать своему супругу Артуру", - пишут ей в комментариях.

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