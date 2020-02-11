"Что между сисек?": звезда Вечернего Квартала засветила грудь

Ирина Сопонару / Instagram

Актриса Ирина Соронару проводит отпуск на Бали и балует поклонников откровенными фото. Актриса юмористических шоу сверкнула соблазнительными формами в очень открытом купальнике.

Ирина Сопонару сверкнула грудью на фото, которое подхватил Женский Квартал в Instagram.

"Мы знаем, как больно смотреть на это фото, сидя в холодном офисе, но не смотреть невозможно!", - подписали фото в Женском квартале.

На самом деле, Ирина публиковала два фото у себя в Instagram - стоя и сидя, но Квартал себе взял только первое.

На фото Ирина позирует в цельном купальнике на фоне природы - она в солнцезащитных очках, а глубокое декольте на первом фото позволяет в полной мере насладится видом не до конца скрытой груди. Девушка не смогла не похвастаться длинными стройными ножками, которые не скрывает ее откровенный наряд.

Грудь Ирны Сопонару привлекла дополнительное внимание, потому что многие заметили тату между грудями.

Ирина Сопонару / Instagram

Ирина Сопонару / Instagram

Поклонники высказались и комплиментарно и критично в адрес Сопонару.

"А чо там между сисек набито? На яйца похоже волосатые", "Красивенькая попа", "Супер, класно, неперевершено", "Как можно было выставить такое фото?", "Где попа?", "А сиськи где?", "В тепле растаяла", "Где все?", "Моя девочка", "Кисочку жаль что не показала", "Боляче, звісно, бо враження, наче їй їсти не дають", "Ирочка, ну здесь ты похожа на анорексичку", - пишут в комментариях.

Ранее жена Артура Пирожкова Анжелика снялась без белья в фотосессии.