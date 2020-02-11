Анастасия Волочкова в бане случайно засветила, что у нее между ног

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова случайно показала интимное место, когда не рассчитала размер крошечного полотенца, которым прикрывалась, пока позировала.

Анастасия Волочкова случайно засветила у себя между ног в Instagram.

"Просто прекрасно я отдохнула после спектакля (уже третьего за неделю) в Вороновское. В комплексе я не впервые и очень люблю это место. Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня-просто шедевр! Я так люблю русскую баню! Кстати, после моего первого посещения этой бани после ее открытия, хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме (полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями). Ну и конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой тёплой атмосферы", - хвастается Волочкова.

Она опубликовала фото ти видео с бани. На фото Волочкова позирует в белом полотенце и шапочке на голове - при этом крошечное полотеничко задралось, и показывает, то, что Волочкова безуспешно попыталась скрыть, сжимая ноги.

На других фото Волочкова и вовсе позирует голая - она мокрая и красная сидит в бане и прикрывается только веником. Причем на третьем фото Волочкова продемонстрировала обещаный шпагат - благо, решила подмостить под кормилицу белую простынку, а не приземлять ее на доски в бане.

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

На видео же Волочкова снималась накануне вечером - она объяснила, что решила дать отдохнуть ногам и волосам после выступления, и осталась в бане с подругами.

Напомним, Анастасия Волочкова решила шокировать общественность почерневшим пальцем - она показала свои ноги, пока снимала пуанты.

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