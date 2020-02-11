Дженнифер Энистон в трусиках и без белья снялась для глянца

Дженнифер Энистон/ Jack Buster and Christophe Schumacher

Американская актриса Дженнифер Энистон порвала всех, когда продемонтстрировала стройные ножки и сексуальный прикид на обложке популярного в США издания Interview Magazine.

Фото с Дженнифер Энистон в кожаных сапогах и курточке выйдет на обложке мартовского издания Interview Magazine в следующем месяце.

Энистон дала также интервью Сандре Буллок, в которо обсудила свою жизнь, из дружбу, прошлое, когда она начинала карьеру в Лос-Анджелесе, и многое другое.

На фото Дженнифер примерила черные трусики с кожаными сапогами и курточкой, кожаную юбку с белым топиком, кожаные брюки, черное платье без белья и с разрезами спереди и сбоку, и черные трусы-шортики с белой кофточкой и кожаной курточкой.

Фотографы отлично выбрали ракурс, чтобы показать формы Дженнифер Эннистон с лучшей стороны.

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