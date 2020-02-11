Дженнифер Энистон в трусиках и без белья снялась для глянца

Знаменитая актриса Дженнифер Энистон снялась для обложки мартовского номера Interview Magazine в трусиках, и произвела фурор.
Американская актриса Дженнифер Энистон порвала всех, когда продемонтстрировала стройные ножки и сексуальный прикид на обложке популярного в США издания Interview Magazine.
Фото с Дженнифер Энистон в кожаных сапогах и курточке выйдет на обложке мартовского издания Interview Magazine в следующем месяце.
Энистон дала также интервью Сандре Буллок, в которо обсудила свою жизнь, из дружбу, прошлое, когда она начинала карьеру в Лос-Анджелесе, и многое другое.
На фото Дженнифер примерила черные трусики с кожаными сапогами и курточкой, кожаную юбку с белым топиком, кожаные брюки, черное платье без белья и с разрезами спереди и сбоку, и черные трусы-шортики с белой кофточкой и кожаной курточкой.
Фотографы отлично выбрали ракурс, чтобы показать формы Дженнифер Эннистон с лучшей стороны.
Ранее Анастасия Волочкова в бане случайно засветила, что у нее под полотенцем.