Самая красивая украинка снялась топлес - фото

Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель Леонила Гузь поделилась голым фото в своем Instagram.

Леонила Гузь без белья игриво показала голую грудь.

"Смейся Ли)))Главное, руки не опускай))", - подписала она фото, на котором позирует тооплес и старается прикрыть руками голую грудь.

К снимку также идет хэштех бэкстейдж, что намекает на то, что в перерывах они неплоховеселились.

На снимке Леонила стоит в черных трусиках с бахромой, и с голой грудью. На грудь Леонилы Гузь надета тонкая цепочка, которая охватывает груди у основания, но ничем их не прикрывает - сомнительная часть гардероба, если вы не на нудистском пляже или в постели с любимым человеком.

Тем не мене, Леонила продемонстрировала красоту форм и отличный макияж - так как на кадре глаза у нее закрыты.

Леонила Гузь / Instagram

Поклонникам также понравилось фото, и они написали свои впечатления.

"Горобчик, все будет. Главное никогда не опускай руки ", "Горобчик, никогда", "Красиво )) хоть улыбка конечно такая - фейковая))", "Супер! Красивая улыбка, а на твоих фото её так мало....", "Ты очень красивая девушка и выглядишь очень красиво", - пишут в комментариях.

Ранее Дженнифер Энистон снялась в трусиках и без белья для известного глянца.