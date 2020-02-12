"Сдача на сквиртолога": Руки-базуки снялся в порно видео

Руки-базуки Кирилл Терешин / скриншот

Новое порно-видео Руки-базуки попало в сеть. Знаменитый Кирилл Терешин снова попал на камеры к своим друзьям - он появился в постановочном видео в стиле "секс-массаж".

Кирилл Терешин нашел применение своим рукам-базукам - на видео, которое распространилось в сети, он подменил профессионального порно-актера, и занял место "массажиста". Однако, на видео видно, что знаменитые руки-базуки не справились с деликатной работой - Терешин так и не смог доставить удовольствие своей партнерше.

Кто-то за кадром с восторгом подбадривал Руки-базуки, приговаривая, что это сдача экзамена на сквиртолога. Однако в конце он спросил: "Ну что, сдал?", и на этом ролик закончился, так что комментарий остался вне видео.

Руки-базуки порно видео / скриншот

Руки-базуки порно видео / скриншот

Напомним, этот жарнр порно - постановочный поход к врачу. В данном случае, это постановочный массаж - имеется в виду массаж точки G.

Ранее в сети обсуждали видео, на котором Терешин пришел на шоу к сестрам Бугатти, достал своего писюна, размахивал им, и тыкал в лицо любопытствующим девушкам.

Тогда Руки-базуки произвел на них впечатление своими размерами, но девушки сами признались, что это был у них первый раз.