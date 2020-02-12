Кейт Бекинсейл поиграла с киской новой игрушкой - видео

Кейт Бекинсейл / Instagram Women Health

Актриса Кейт Бекинсейл решила обновить арсенал игрушек для своей киски, и показала на видео, какую новую штуковину она приготовила для забав.

Кейт Бекинсейл записала на видео свои игры с киской дома и опубликовала в Instagram.

"Чистая неразбавленная подлость", - подписала видео Кейт.

В ролике Кейт Бекинсейл играет со своей киской онлайн. Она сидит в миске на столе, а Кейт Бекинсейл рассказывает, что она для нее что-то купила.

После этого актриса достает новую игрушку - мягкую корзинку с мячиками веселой оранжевой расцветки. Киска не оценила такого подарка, и попыталась ретироваться, попутно огрызаясь и шипя.

Однако Кейт Бекинсейл решила поиграть с киской с новой игрушкой, поэтому подхватила свою подружку на руки и запихнула ее в корзинку.

Подружка не оценила старания Кейт Бекинсейл, и сбежала от новой игрушки, разрушив надежды актрисы освободить свое любимое блюдо.

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