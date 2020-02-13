"Аху*нные сиськи, можно подрочить": Кищук обнажилась в позе верной жены

Катя Кищук / Instagram

Российская певица Катя Кищук решила свести с ума своих поклонников, и засветила свои прелести в прозрачном белье из новой коллекции, которое больше раскрывает наготу, чем прикрывает.

Певица Катя Кищук засветила сочную грудь на пикантных фото

"Я очень рада представить Вам нашу коллекцию белья совместно с PETRA Lingerie. большое спасибо Веронике Кхан за любовь и взаимопонимание с первой секунды! Белье уже в продаже", - пишет Кищук

На фотографиях Катя Кищук позирует в прозрачных лифчиках и крошечных прозрачных трусиках телесного цвета. Она сексуально позирует, выгибается и позирует на полу, на диване, и даже на табуретке на коленках. Поклонники пришли в восторг от сочных форм и засвеченных сосков Кищук.

"Кищук и ах*енные сиськи", "Кищук в комплекте идёт ?", "Когда не сдал устный русский", "Без белья будет лучше!", "Ребят, по моему это сиськи", "Теперь соски замазываешь", "Хоть на что то можно подрочить", "Белье для толстух? Я своей куплю такое", "Как это можно *бать?", "толстушечка наша", - пишут в комментариях.

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