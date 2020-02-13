Экзотическая порноактриса-азиатка побаловала фанатов сексуальными снимками

Аса Акира (Asa Akira, настоящее имя Аса Такигами; дата рождения - 3 января 1986 года, Нью-Йорк, США) — известная американская порноактриса и эромодель.

Хоть и родилась она в Нью-Йорке, но с 6 до 13 лет жила в Японии, где, однако, ходила в англоязычную школу. Повзрослев, начала работать фотомоделью. Затем - попробовала себя в лесбийском порно.

А с 2008-го Акира занимается сексом в порно с мужчинами.В 2011 году отраслевое издание Complex поставил ее на 6-е место в списке "50 самых горячих азиатских порнозвезд всех времен".

По состоянию на 2019 год Аса Акира снялась в 758 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Кали Картер сверкнула красивым телом на откровенных снимках. Позднее юная красотка-порнозвезда Кендра Сандерленд порадовала фанатов сочными прелестями.