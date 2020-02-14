Актриса Вечернего Квартала взбудоражила упругим телом на голых фото

Элина Мбани / Instagram

Самая экзотическая звезда Квартала Элина Мбани сделала себе подарок, и позировала в сексуальном белье в откровенной фотосессии.

Элина Мбани позировала для фотографа Дарьи Халаим и потом фото опубликовали в Instagram.

Элина подписала фото у себя: "Настроение - Февраль".

В фотосессии Элина позирует в черном сексуальном кружевном белье и с шикарным макияжем с серебряным отливом теней на глазах.

На фото звезда Квартала сексуально изгибается на постели, демонстрирует упругие формы, длинные стройные ножки, плоский животик и сексуальную грудь.

На других фото она взята крупным планом - с взъерошенными волосами напротив зеркала, в нежном образе, или с легким покрывалом.

Напомним, что Элина Мбани кроме Квартала занимается танцами, и часто публикует видео со своих занятий. Девушка родом из Винницы, но живет и работает в Киеве.