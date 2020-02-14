"Срамота какая, интим напоказ": Бузова без белья показала секс-сюрприз

Оля Бузова / Instagram

Певица Оля Бузова разделась для развратного фото на День влюбленных 14 февраля.

Она показала костюмчик развратной медсестры в сетчатых чулках из секс-шопа в туалете.

"А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось ? Дава? С праздником, мои хорошие. Уметь любить - это дар ...не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это", - пишет Бузова.

На фото Оля Бузова позирует без белья в крошечном мини-платье в стиле медсестры - оно заканчивается чуть ниже бедер, и туда едва достают чулки-сетки.

При этом в зеркальный кафель видно, что наряд с голой спиной, и грудь Бузовой выделяется под платьем во всей красе.

Оля Бузова / Instagram

"Срамота какая, ужас", "Сейчас бы на 20-ти миллионую аудиторию, спрашивать понравились ли по*бушки)))", "Оля ,откуда сиси то взялись?)))", "Порно модель", " Примитив,на большее фантазии не хватило,как-то пошло", "Как шлюха!", "Бузова, ты что, извращенка!", "Почему бы не показать)) завидуйте молчааа здорово поздравила, многим идеи преподала )) красотка", "По-моему это слишком.. выставлять интим на показ и ещё в соц сети спрашивать понравилось ли ..", - пишут в комментариях.

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